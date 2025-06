Desaparición de una menor de 3 años en La Merced, investigan a la madre y a una tía

Una nena de 3 años desapareció desde su domicilio en La Merced. La madre se habría dado cuenta alrededor de las 16 o 17 del miércoles que la nena no estaba, pues no la veía desde hacía un rato. A partir de ahí la mujer comienza a consultar a vecinos, pero se hicieron las 19 horas y no logrababa saber nada de ella, por lo que decidió radicar la denuncia policial en la comisaría de La Merced.

Radicada la denuncia policial, se activó un protocolo de búsqueda de la menor con la intervención de más de 80 efectivos policiales, dispuestos en distintos puntos del Valle de Lerma, entre ellos La Merced, Cerrillos, R° de Lerma y Campo Quijano.

Finalmente alrededor de las 22 horas la menor fue encontrada en el B° San Jorge de Rosario de Lerma. Según pudo conocerse de la declaración de la madre, es que ella cerca de las 16 horas había puesto al cuidado de la menor a una prima, la cual es oriunda de Rosario de Lerma y cuando llegó el momento de ir a su casa, decidió llevársela con ella.

La mujer adujo que había olvidado que le había encargado la menor por su estado de nerviosísmo.

Sobre la prima, al momento de recuperar la menor, fue demorada y si bien, tras el testimonio de la madre de la pequeña quedó en libertad, el caso levantó sospechas y seguirá bajo investigación a cargo de la Fiscalía interviniente, informó Multivisión.