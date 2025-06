Matías Defederico presentó a su nueva novia y en las redes sociales la compararon con su ex pareja, Cinthia Fernández

Matías Defederico compartió varias fotos en sus redes sociales para mostrar la escapada romántica que hizo a Mendoza en los últimos días junto a su nueva novia.

En su posteo de Instagram, el exfutbolista expresó su felicidad por el presente amoroso que tiene con Agustina. La publicación se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes compararon a la mujer con Cinthia Fernández.

“Una escapadita a Mendoza con vos. Con risas, vinito y mucho amor”, escribió Matías en el álbum de fotos que compartió en las últimas horas. “Gracias por cuidarme y cuidarnos siempre”, agregó él por el rol que ocupa su nueva novia en su vida.

“Te amo y te amamos, sos inmensa”, aseguró además Defederico en el texto que acompaña su publicación. En las imágenes se los puede ver abrazados, degustando diferentes platos o paseando por las bodegas de la zona.

“Menos mal que te sacaste al otro clavo de encima”, manifestó uno de los internautas que recordaron a Cinthia, con quien Matías tiene tres hijas en común. “Hermosa y se la ve compañera, no como la quilombera de cuarta”, “no hay mal que por bien no venga”, “por fin alguien fina, no un bardo como la otra” y “es parecida a Cinthia”, fueron otras de las reacciones que circularon.

Matías Defederico y las imágenes de su escapada romántica junto a su nueva novia.

Qué pasó con la casa en la que Cinthia Fernández convivía con Matías Defederico

La mediática y el exfutbolista se separaron en 2016 después de varios años de relación. Ambos tuvieron a Charis, Bella y Francesca, y en este último tiempo se enfrentaron tanto mediática como judicialmente por la manutención de las tres nenas.

A finales del 2024, Cinthia dio un gran paso en su conflicto legal con Matías, ya que se quedó con la casa que compartían cuando estaban casados. “Se termina la tortura”, aseguró en diálogo con LAM (América) poco antes de la firma de la escritura.

Luego de concretar los papeles de la propiedad, Fernández se mostró entusiasmada por haber terminado la lucha de tantos años. “Se terminó todo y estoy feliz y agradecida a ellos (sus abogados). Me puedo ir tranquila y ya mis hijas tienen todo lo que yo peleé. A mí me banqué que me trataran de loca, de vividora por reclamar la plata de mis hijas. Yo jamás me compré nada. He pasado situaciones horribles, me ha faltado plata, salí adelante, me dijeron cosas horribles y hoy ya se terminó. Estoy muy contenta”, dijo. /TN