Farmacias, con ventas en picada: "Hubo un bajón de ventas, un 20% menos"

La crisis económica golpea fuertemente a distintos sectores, algunos se encuentran más resentidos que otros pero en definitiva todos han notado mermas en sus ventas o en la contratación de servicios

El sector de Farmacias, es uno de ellos, con ventas que si bien han levantado un poco en el último tiempo, también muestran conductas en los clientes que tienen que ver con llevar menos remedios, pagar con tarjetas de crédito entre otras cosas.

"Tenemos la desregulación a nivel nacional pero en Salta tenemos una Ley de Farmacia y no hay adhesión al Decreto de Desregulación. Sigue vigente la Ley provincial. Igual se está trabajando a nivel país para que esto no golpee demasiado al sector y que podamos seguir trabajando, pero en realidad el problema está en que el precio está fijado por los laboratorios, que manejan el precio y la comercialización de los medicamentos" lamentó.

La gente no lleva todos los medicamentos y optan por genéricos

Carrasco ejemplificó la crisis con lo que sucede con PAMI. "Las farmacias están complicadas, por ejemplo PAMI los pacientes van y seleccionan que van a llevar, los más elegidos son los que tienen cobertura 100 por ciento o urgentes y en base a eso hacen la adquisisión, además recurren a distintos medios de pago, tarjetas de crédito, débito pero hubo un bajón importante de ventas de hace un tiempo, estimado en un 20% antes estábamos a 30%".

Agregó que además "cuando no hay recetas se busca la alternativa del genérico, no solo los jubilados sino la mayoría de los pacientes".

Automedicación

Por último Susana Carrasco, Pta de la Cámara de Farmacias, se refirió a la automedicación. "Es muy habitual, y en realidad lo único que puede hacer es aliviar síntomas hasta que sea atendido por médicos pero lo ideal es hacer consulta al especialista porque por ahí se usan antibióticos, no se los usa bien y en estos casos generan resistencia, y después cuando se los necesita no hacen efecto. Pero es muy habitual porque no hay turnos, porque los turnos son muy dilatados, por un montón de cosas".

Venta sin recetas

Aclaró por FM Aries sobre la venta sin recetas en farmacias: "Hay antibióticos no neceariamente tienen receta, lo ideal es que estén prescriptos por el médico, pero se los puede vender sin prescripción".