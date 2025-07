Olmedo confirmó su candidatura, puso en dudas a Orozco y le cerró las puertas a Romero

El dirigente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, confirmó en Sin Vueltas su intención de competir en las elecciones legislativas nacionales y anticipó que ya trabaja en el armado de listas con “gente nueva y comprometida con el cambio cultural que impulsa Javier Milei”.

“Yo no tengo dudas de que el país está en crisis, pero los datos oficiales muestran que la pobreza va bajando, el empleo genuino se va armando y empieza a volver el mérito. Este es el cambio cultural que plantea Milei, a quien acompaño desde antes de que fuera presidente”, señaló Olmedo.

En ese sentido, remarcó que su relación con el actual mandatario comenzó antes de su incursión política. “Yo le ofrecí públicamente ser mi ministro de Economía. Fui el único diputado que presentó un proyecto para cerrar el Banco Central, que en realidad era para dejar de emitir, como lo hace hoy Milei”, recordó.

“Lo respeto a Romero, respeto su investidura, pero él no pertenece a La Libertad Avanza"

Consultado sobre el futuro electoral, Olmedo confirmó que La Libertad Avanza ya está trabajando en el armado de equipos técnicos con vistas a gobernar Salta en 2027. “Nos estamos preparando para sacar a la provincia de la emergencia con la capacidad de un pueblo, no con un avión sanitario”, afirmó en clara alusión a gestiones anteriores.

También elogió el trabajo de la diputada nacional Emilia Orozco, aunque dejó abierta la posibilidad de que no participe como candidata este año. “Con Emilia tenemos un proyecto a largo plazo. Quizás esté en la lista, quizás no. Pero es una referente clara del espacio. Prendés la televisión y está ella explicando lo que pasa, representando al interior desde Rosario de la Frontera”, destacó.

En cuanto al armado electoral, aseguró que Salta es un distrito clave para el oficialismo nacional: “La Libertad Avanza ve a Salta como un faro. Le dimos la mayor cantidad de votos a Milei en cuatro elecciones y ganamos la provincia, incluso superando al gobernador en su propio partido. Eso ayudó al triunfo nacional”.

“Con Emilia tenemos un proyecto a largo plazo"

Sobre las candidaturas, anticipó que se están analizando distintas combinaciones para el Senado y Diputados. “Vamos a armar una lista con experiencia, pero sobre todo con gente nueva que esté comprometida con el cambio”, sostuvo.

Por último, fue tajante sobre la figura del actual senador nacional Juan Carlos Romero, cuyo mandato finaliza este año: “Lo respeto, respeto su investidura, pero él no pertenece a La Libertad Avanza. No está en nuestro bloque, no está afiliado, ni tiene ninguna vinculación con nuestro espacio. Él mismo dijo que tiene su propio espacio, y nosotros el nuestro”.