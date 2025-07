Elecciones en Morillo: "Es un avance que todo el pueblo venía esperando"

Hoy se conoció que el Gobierno de Salta convocó a elecciones municipales en Coronel Juan Solá (Morillo), en el departamento Rivadavia Banda Norte, para el próximo 16 de noviembre de 2025, según lo establece el Decreto Nº 384 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

En diálogo con InformateSalta el interventor, Marcelo Cordova, sostuvo que es se trata de una decisión que: "Venía esperando, creo que es un avance que el pueblo venía esperando que pueda recuperar el lugar que le corresponde con un representante propio".

En este tiemp he encontrado"mucha gente capaz con una mirada progresista así que no tengo dudas de quien le toque continuar va a mejorar las cosas y no va a mantener el pueblo atado al pasado".

En lo que resta, "me quiero dedicar con todo a dejar lo mejor en el municipio y que cada peso que entre se traduzca en obras y vaya para la gente del pueblo"