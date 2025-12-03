Mosconi: La amenazó, quemó su casa y se fugó porque no quiso acostarse con él

En la comunidad Quebradita de Mosconi tuvo lugar un hecho lamentable, ya que una mamá y sus hijos perdieron todo tras un incendio provocado por el padre de la familia.

Esto sucedió la semana pasada durante la madrugada, cuando el sujeto prendió fuego la casa de su familia porque su mujer no quiso acostarse con él.

Aurelia, la damnificada, comentó que su marido estaba en estado de ebriedad y le había pedido que fuera a dormir con él a lo cual se negó y la amenazó con que iba a quemar su hogar: “Tenía mis cosas, tengo 5 hijos, vivíamos ahí (…) quemó la casa y se fue, estaba con el hermano” dijo a Mosconi Tv Color.

El miedo sigue presente, ya que el sujeto habría amenazado con quemar la casa de la madre de su mujer.

Aurelia no solo atraviesa este momento de angustia, sino también una enfermedad desde hace 3 años que le genera dolor en sus huesos.

Hoy, quedaron a la deriva sin sus cosas, documentos y elementos del día a día, siendo asistidos por el hijo mayor quien ya tiene su propia familia, por lo que piden ayuda a los corazones solidarios.

Para poder ayudarlos pueden comunicarse por llamado al (3873)350034.