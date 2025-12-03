Arrojaron al Cabra Corral más de 18.000 alevinos ¿Qué son?

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Salta informaron que se liberaron 18.000 alevinos en el Dique Cabra Corral.

Se trata de crías de peces recién nacidas o jóvenes de pejerrey. Esta decisión se tomó para fortalecer la repoblación de especies y mejorar el equilibrio ecológico del espejo natural de agua.

Los ejemplares fueron solicitados a la estación hidrobiológica de Chascomús, quienes cuentan con una producción a gran escala y distribuye excedentes entre las provincias que los requieren para este tipo de iniciativas.