Por el calor y riesgo de rabia, piden no traer perros siberianos desde Bolivia a Orán

Veterinarios y proteccionistas de animales en Orán han lanzado una contundente advertencia a la comunidad, desaconsejando la compra de cachorros provenientes de Bolivia, especialmente razas como el husky siberiano, con una alerta que apunta a las preocupaciones sanitarias, económicas y éticas, destacando el riesgo de enfermedades graves, la falsificación de carnets de vacunación y el sufrimiento animal por las condiciones climáticas extremas.

Según el medio La 10 Digital, la principal inquietud radica en la salud de los cachorros, ya que muchos de estos animales llegan a Orán en condiciones de debilidad o ya enfermos, y un porcentaje significativo desarrolla afecciones graves poco después de su arribo.

Además, se ha detectado que la mayoría de los cachorros traen consigo carnets de vacunación falsos o replicados, lo que los expone a virus como el moquillo o el parvovirus, cepas que no son comunes en la región y pueden tener consecuencias devastadoras para las mascotas locales.

Un riesgo aún más alarmante es la posible introducción del virus de la rabia: Bolivia presenta una circulación activa de esta enfermedad mortal, tanto para animales como para humanos. Un cachorro puede ingresar al país incubando el virus sin mostrar síntomas evidentes, representando un peligro inminente para otras mascotas y, lo que es más grave, para la salud pública.

Además de las preocupaciones sanitarias, se hace un fuerte llamado de atención sobre el bienestar de ciertas razas en el clima de Orán. Específicamente, los huskies siberianos, animales adaptados a temperaturas extremadamente frías, de hasta -50°C, sufren inmensamente en los veranos de Orán, donde las temperaturas pueden superar los 45°C. Forzar a estos perros a vivir en un entorno tan incompatible con su fisiología es considerado un acto de crueldad.

El mensaje, que se ha viralizado en grupos de Facebook locales, enfatiza: "Mascoteros, recomiendo no comprar cachorros de Bolivia. Casi todos vienen débiles, enfermos o se terminan enfermando cuando llegan. Además que contribuyen a la explotación animal y criaderos clandestinos. La mayoría vienen con carnets de vacunas falsos o réplicas, traen cepas de virus moquillo o parvovirus que no tenemos en la zona. Vienen de perritas que no paran de parir, por consiguiente sus crías son débiles o enfermizas."