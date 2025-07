Disuelven el Instituto Malbrán: "No sabremos qué gérmenes están circulando"

En medio de los cambios y transformaciones institucionales que anunció el Gobierno de la Nación a través del Boletín Oficial, se anunció que se disuelve el Instituto Nacional de Medicina Tropical de Anlis-Malbrán, que duplicaba funciones con los institutos Dr. Chaben y Dr. Maiztegui, también del Anlis-Malbrán, como también se disuelve el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares.

Sobre el impacto de esta medida, InformateSalta estuvo hablando con el doctor Antonio Salgado, médico pediatra e infectólogo, quien se mostró alerta por el alcance de estas resoluciones del Gobierno, no entendiendo ni la finalidad de las mismas, como tampoco a dónde apuntan con estas posturas.

“Indudablemente el impacto será en toda Argentina, es el único instituto público de virología que hay, el único instituto de investigación bacterológico, de investigaciones sobre resistencia antibiótica, etc.”, aseveró Salgado primeramente.

Dicho esto el infectólogo agregó que, con este avance del Gobierno, no hay precisión ni certeza “sobre cómo harán para suplantarlo (al Malbrán), esto es para preocuparse, aquí no se ve un plan B, no sé sabe qué pasará con esta gente que está formada, ¿qué harán?”.

Tras este planteo, el doctor dijo que con esta disolución de la institución sanitaria “no vamos a saber qué gérmenes están circulando, qué asistencia antibiótica tendremos… yo no entiendo cuál será el fin o la modalidad (de la medida), no se entiende”, recalcó su desconcierto.

Esta incredulidad la extendió en lo dispuesto para el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares. “Es lo mismo, impacta en todo, todas las unidades científicas son reconocidas, sirven a toda la Argentina pero los cerrarán… no entiendo cuál es la política de esta gente”, reiteró para finalizar.

“Es un gobierno de atolondrados”