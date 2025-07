Salteño solidario: Le transfirieron por error $200.000 y los devolvió

A través de las redes sociales “Nacho” Ibarra compartió un buen gesto que se espera llegue a otros salteños cuando pase algo similar.

Recibió en su billetera virtual la suma de $200.000 pesos. Ante la sorpresa del monto recibido y sin explicaciones, no decidió hacer la vista a un costado sino por el contrario el mismo tomó la iniciativa y comenzó las gestiones para devolver el dinero.

“Que loco!!! Hoy recibí una trasferencia de $200 mil... wooow todavía no es mi cumpleaños me dije! Obviamente no era para mi, así que a ese CBU le hice dos trasferencias de $ 1 peso cada una y en el motivo puse mi número de contacto para q se pueda comunicar conmigo” contó acompañado con la captura de la charla por WhatsApp.

El dueño del dinero apareció horas después, y según comentó Nacho, se aseguró estar hablando con el propietario del dinero, para devolvérselo inmediatamente.

“Si me llegó la transferencia. Un millón de gracias y mil disculpas por las molestias ocasionadas” le respondió el dueño de la plata, a lo que el salteño respondió “todavía hay buena gente. Un abrazo”.

Sin lugar a dudas es un gesto noble que debemos aplaudir.