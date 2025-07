“La vista es preciosa”: Turistas disfrutan el clásico paseo en Teleférico

El turismo en Salta sigue creciendo y dejando huellas imborrables. Con una combinación única de paisajes imponentes, gastronomía regional y la calidez de su gente, la provincia se consolida como uno de los destinos favoritos del norte argentino.

El móvil de CNN Salta 94.7 recorrió la zona del teleférico San Bernardo, uno de los atractivos más emblemáticos de la ciudad, y dialogó con turistas que se mostraron encantados con la experiencia.

Una mujer, salteña de nacimiento pero radicada en Córdoba, expresó con emoción: “Soy salteña, pero vengo de Córdoba, venimos de paseo, mis nenas me piden y me piden y bueno ahora las traigo, me encanta la ciudad y la vista es preciosa. Desde que me fui, hubo muchos cambios en su alrededor, de pronto los espacios son más cortos”.

Recordó también su anterior visita a la ciudad: “Cuando había venido la última vez, el teleférico Ala Delta estaba en construcción”.

Otro turista, proveniente del sur de Córdoba, destacó la calidez del lugar: “Somos del sur de Córdoba, es la primera vez que conocemos Salta, hasta ahora, gente muy linda, gente amable y la comida espectacular”.

El Teleférico sigue siendo uno de los puntos más visitados y fotografiados por quienes llegan a Salta, reafirmando el valor de sus atractivos naturales y culturales.