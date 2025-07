“Las rutas son de la muerte”, Sáenz exigió a Nación que recorra el norte y vea el abandono

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó un enérgico reclamo al Gobierno nacional por el estado de abandono en que se encuentran las rutas nacionales que atraviesan el norte del país.

“Las rutas son las rutas de la muerte, les falta mantenimiento. Todos los días tenemos accidentes, tenemos muerte”, advirtió el mandatario salteño, al señalar las condiciones peligrosas en las que miles de personas transitan a diario por caminos destruidos y sin señalización adecuada.

Sáenz cuestionó la mirada centralista de la dirigencia nacional y exhortó a los funcionarios a salir de sus despachos en Buenos Aires para conocer la verdadera situación del país profundo. “Los invito a que recorramos juntos las rutas del norte argentino, porque desde allá no se las ve, no se las siente y no se las recorre”, dijo con firmeza.

El gobernador remarcó que en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, las rutas nacionales no cuentan con calzadas adecuadas y se encuentran en condiciones precarias. “Para nosotros dos carriles son normales. Cuatro carriles es algo anormal aquí en el norte”, subrayó.

Por último, hizo referencia a la falta de contacto directo de los funcionarios nacionales con las provincias del interior. “Es muy difícil conocer la realidad si los funcionarios no se levantan de una vez por todas de su asiento y empiezan a recorrer las provincias”, disparó.