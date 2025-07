Vacaciones hiperconectadas: Advierten sobre el uso excesivo de pantallas en niños

La adicción digital infantil o el uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, incrementó en los últimos años, pero durante las vacaciones de invierno, sin rutinas o escuelas, el riesgo se multiplica.

Esta práctica preocupa por las consecuencias psicológicas, cognitivas y sociales que los pediatras advierten, por lo que llaman a tomar cartas en el asunto.

Los pediatras de Salta, Nicolas Flandorffer y Dolores Zenteno, advierten que los casos de chicos que pasan entre 4 y 8 horas diarias frente a los dispositivos, se multiplican.

“Estamos frente a un problema que ya está generando daños concretos en la salud de los chicos” comentó a El Tribuno, Dr. Flandorffer, marcando que todavía hay poca conciencia social respecto a sus impactos en niños y adolescentes.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), emitieron un documento donde se alerta sobre el incremento de consultas por síntomas relacionados con el uso problemático de celulares, redes sociales, videojuegos y otras plataformas digitales.

El Dr. Flandorffer explicó que muchos padres no dimensionan el riesgo, señalando que muchas veces los mismos están afectados también por las pantallas y utilizan los dispositivos como niñeras digitales.

“Se naturaliza que un chico este cuatro, cinco o más horas al día frente a la pantalla (…) son horas que no pasan aprendiendo, jugando, interactuando con el mundo real”.

Señaló también, que el uso desmedido estimula el sistema de gratificación inmediata del cerebro, liberando dopamina, lo cual lo convierte en adictivo: “el formato de los reels, shorts y videos rápidos es el más adictógeno de todos”.

Signos de alerta que marca la SAP:

Falta de atención.

Irritabilidad constante.

Alteraciones del sueño.

Bajo rendimiento escolar.

Aislamiento social.

Ansiedad y síntomas depresivos.

Por su parte, la pediatra Dolores Zenteno, hizo hincapié en que los niños entre 2 y 5 años no deberían estar expuestos a pantallas más de 30 minutos por día y siempre supervisados por un adulto. Para chicos de 6 a 12 años se recomienda entre una hora y media diaria como máximo y en adolescentes no debería superar un promedio de cinco horas.

Respecto a la adolescencia, dijo la pediatra que, al tratarse de una etapa de alta vulnerabilidad emocional y neurológica, el cerebro aún esta en desarrollo, con bajo control de impulsos y alta búsqueda de gratificación, explotando las redes sociales y juegos online esa debilidad.

“En una charla, un chico se me acercó para contar que no podía dejar de apostar. Ya no usaba el celular solo para jugar o chatear, sino para apostar dinero todo el tiempo. Y sus padres ni siquiera lo sabían”, comentó Flandorffer.

Recomendaciones:

No exponer a menores de 3 años a pantallas (salvo videollamadas breves con vínculos afectivos).

Supervisar siempre el uso hasta los 12 años.

Acordar reglas claras y tiempos máximos.

Promover otras actividades como deporte, lectura, arte, juegos sin pantallas.

Ser ejemplo: los adultos deben también reducir su uso.

Evitar pantallas una hora antes de dormir y durante las comidas.

Estar atentos a señales de alarma como aislamiento, irritabilidad, pérdida de interés o gasto de dinero sin control.

En caso de detectar señales de alerta pueden asesorarse llamando a la línea 141 (Sedronar), servicio nacional gratuito y anónimo disponible las 24 hs.