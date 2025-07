Dieron a conocer supuestos detalles de la denuncia contra Pablo López: violencia, tríos y filmaciones

Luego de que esta mañana el periodista Daniel Murillo diera a conocer un audio dónde el concejal Pablo López pediría favores sexuales a una integrante del partido La Libertad Avanza Salta, a cambio de perdonar parte de una deuda, El10TV dio a conocer algunos detalles que corresponderían a la denuncia contra el edil.

"La violencia psicológia y verbal se transformó en golpes de su parte hacia mí. (...) Me agarró del cabello, me golpeó contra la pared y me arrastró hacia la habitación trasera de su casa, me rompió un buzo al agarrarme cuando intentaba escapar", dice el documento que cita El10TV.

En este sentido continúa: "En el trabajo de la oficina del Concejo Deliberante, él rompía lapiceras y lápices, los tiraba. Una vez, uno de esos lápices me cayó en la palma de la mano derecha. Me quedó una marca que todavía tengo".

"En ell viaje a Brasil me enfermé. Es cierto que me cuidó, pero al mismo tiempo me pedía tener relaciones sexuales para pagarle lo que había gastado en mi", dice en otra de las partes.

En el documento la víctima también aseguraría: "Me dijo (Pablo López) que su fantasía era que me cojiera otro y que ya estando ahí debía cumplir. Lo hice por él, no por mí. Estaba incómoda, me dolía. Pablo creyó que lo disfrutaba, pero no. Solo quería complacerlo".

"Me exigió económicamente al máximo (...) requiriendo que pague toda actividad que hacía e incluso su comida. (...) Parte del dinero que recibía como sueldo se lo trasfiriera y/o se lo entregara en efectivo directamente a él".

Además, "en enero del presente año (...) me presionó nuevamente a complacerlo con relaciones sexuales porque le debía dinero, con una persona de origen brasilero, mientras él observaba - habiendo filmado la situación sin mi consentimiento según me enteré después".

"Me dijo: 'Yo tengo poder', 'yo voy a hablar', 'yo voy a inventar', 'le voy a decir a Emilia Orozco'. El acoso constante y lesivo para mi persona, genera miedo hacia mi integridad personal física y psíquica".

"Me trataba de delincuente y aprovechadora, me decía una vez más que si no hubiese sido por él, yo no sería nadie", finalizó.

Aunque el concejal ya renunció a su banca, se espera que la justicia tome cartas en el asunto y en las próximas horas arroje claridad sobre la sucedido.