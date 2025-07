Boca, con el posible debut de Paredes, recibe a Unión

Tras el empate sin goles frente a Argentinos Juniors en La Paternal por el debut, Boca intentará cambiar su suerte en el Torneo Clausura y este próximo viernes recibirá a Unión de Santa Fe en La Bombonera, con la posible presencia desde el arranque de Leandro Paredes, buscando el primer triunfo en el campeonato.Impartirá justicia Nazareno Arasa.

En este encuentro, una de las grandes novedades es que el campeón del mundo podría ser titular en sus primeros minutos con la camiseta de Boca desde fines de 2013. El ex-Roma muere por saltar a la cancha y por eso podría estar desde el inicio. No será lo mismo con Edinson Cavani, quien está en la lista de concentrados pero estará entre los suplentes. En tanto, Ayrton Costa, Ander Herrera y Milton Giménez no correrán con la misma suerte.

Otra de las bajas también confirmadas para Miguel Ángel Russo es Nicolás Figal. El defensor central debió salir reemplazado por una dolencia en uno de sus gemelos ante Argentinos y no estará disponible para el partido del viernes. ¿Su reemplazo natural? Lautaro Di Lollo. Aunque no se descarta que Rodrigo Battaglia pase a la cueva y Paredes tome su lugar en la mitad.

También,Luis Advíncula podría ser baja para el duelo contra los santafesinos. El lateral derecho se ausentó a los dos últimos entrenamientos, con autorización del club ya que viajó a Perú por asuntos personales, y recién hoy se incorporó a las prácticas. Ante este panorama, Juan Barinaga se perfila como su principal reemplazante.

Otras de las dudas pasa por el tridente detrás de Miguel Merentiel. Kevin Zenón, suplente el domingo, se mete en la pelea por un lugar con Malcom Braida y Carlos Palacios. De esos tres nombres, jugarán dos para acompañar a Alan Velasco.

En el caso de Unión, comenzó su andar en el Clausura con el pie derecho. Un error de Leandro González Pirez en su estreno con Estudiantes derivó en el gol del Tatengue, desde los pies de Mauricio Martínez, que le dio la victoria por 1-0 al equipo de Leonardo Madelón en el 15 de abril.

Además, semanas atrás antes del comienzo del campeonato, Unión derrotó por penales a Rosario Central tras el 0-0 en los 90 minutos en San Nicolás y así avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde espera al ganador de River.

- Probables formaciones -

Boca:Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo o Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia o Leandro Paredes, Williams Alarcón; Malcom Braida, Carlos Palacios, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Unión:Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Valentín Fascendini; Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Lucas Gamba. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 19:30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: La Bombonera.