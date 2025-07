Traslado de puesteros del Mercado San Miguel: "No queremos lamentar una tragedia"

Desde la noche del domingo y parte del lunes, el municipio inició el traslado de 16 puesteros del mercado San Miguel, que permanecían en el subsuelo del lugar, a pesar de las condiciones tras el incendio en 2024. Estos trabajadores son los únicos que permanecían ahí y era inminente su traslado por las obras que se llevan adelante.

Al respecto, Emilio Gutiérrez, Interventor del Mercado explicó que el objetivo del operativo que se lleva a cabo en el edificio no busca desalojar por la fuerza, sino trasladar a los puesteros a un nuevo sector más seguro. “Cuando llegamos, nuestra primera premisa fue cuidar a los puesteros. No se trata de vender una zapatilla más o menos, se trata de que no tengamos que lamentar una tragedia”.

Agregó además que el lugar será intervenido por maquinaria pesada y no se conoce con certeza el estado estructural de la losa: “Si llega a colapsar con la gente adentro, ¿cómo le explicamos a las familias? Ya quedan solo 16 puestos ahí. Los otros 103 ya están trabajando en el nuevo sector del mercado”.

Recordó además que algunas de las personas que aún permanecen en el subsuelo no tienen su documentación en regla, según un censo previo. “De todos modos, les dimos tiempo para regularizar su situación. La idea es que se muden a un lugar más seguro, no sacarlos por la fuerza”, remarcó.

El funcionario insistió por FM Aries que no es una decisión arbitraria “No era sacarlos por un capricho ni de malas formas. Lo que proponemos es un lugar más seguro”.