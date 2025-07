Inflación sector por sector: ¿a quién golpea más fuerte?

Desde el Gobierno nacional anuncian las cifras de la inflación como una victoria de cara a buscar un índice 0% para el 2026, pero ¿qué sectores realmente sienten estas bajas?

Desde CNN Radio Salta consultaron al Licenciado en Economía, Álvaro Pérez, si la inflación se percibe de manera distinta en los sectores de la sociedad a lo que respondió afirmativamente: “Baja la inflación, la actividad económica mejora, pero no lo percibimos los vecinos de a pie, no logramos percibir la cuestión macro”.

“Al final siempre termina siendo perceptual, las personas siempre entienden que lo que le pasa a uno es lo que le pasa al conjunto de las personas y eso es imposible” por lo que al mirar el comercio local se ve la crisis económica, pero al tener un panorama amplio, las actividades como minería y petróleo están en crecimiento.

Para aquella parte de la sociedad que no paga transporte, servicio de salud, educación o entretenimiento la inflación fue del 0,6% en abril, pero por este motivo no se registra en el índice: “Ahí baja la pobreza porque son sectores que no consumen estos servicios. El índice les da mejor”.

Por este motivo hay que analizar las particularidades, a quién vamos a observar, indicó Pérez: “¿vamos a hablar del índice de pobreza aprobado que bajo al 31% o nos ponemos incomodos porque subió la mora en la tarjeta de crédito?”.

Con los datos de la inflación, se conoció que el alquiler en el NOA fue uno de los rubros que más subió, el economista explicó que esto se debe a la nueva Ley de Alquileres por la cual todavía están ajustando los alquileres viejos, pero esta nueva ley da mejor perspectiva de negociación hacia adelante.

Según el Indec, a pesar que la minería de exportación marca buenos índices, no lo hace así respecto a la construcción de plantas que se vio frenada por el precio del litio.

Los desarrollos inmobiliarios se vieron afectados producto que el precio del dólar se planchó y los costos en dólares subieron.