Metán: Diputado quiere declarar la emergencia habitacional

El diputado provincial por Metán, Gustavo Dantur, presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia habitacional en San José de Metán y extenderla a todo el departamento, incluyendo los municipios de El Galpón y Río Piedras.

La propuesta busca dar una respuesta de acceso a lotes y viviendas que afecta a cientos de familias que hoy no poseen la casa propia. “La situación habitacional que atraviesa Metán no es ajena a la realidad de la provincia. En cada departamento vemos el mismo problema: familias que no pueden acceder a un lote ni a una vivienda propia”, sostuvo Dantur.

“Hay casos de dos y hasta tres generaciones viviendo en un mismo terreno”

La declaración de emergencia permite un acceso a lotes y viviendas de forma más accesible para los vecinos que hoy no tienen la posibilidad de hacerlo. El legislador aseguró que actualmente los loteos privados en Metán hoy son imposibles de pagar para las familias debido a los ingresos que poseen.

“Hay casos de dos y hasta tres generaciones viviendo en un mismo terreno” advirtió el diputado alertando sobre una problemática que puede ser encarada con esta iniciativa.

También cuestionó a Nación por el recorte de fondos para la construcción de viviendas lo que aumenta la disparidad en la posibilidad de tener la casa propia para quienes menos tienen. Finalmente, subrayó la urgencia de tomar medidas concretas desde el Estado provincial y los municipios.