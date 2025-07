OLGA en Salta: “Es todo muy hermoso, no se puede creer”

Ayer por la tarde, los integrantes del programa “Sería Increíble” del canal streaming OLGA, Nati Jota, Eial Moldavsky, Damián Betular y Homero Pettinato, llegaron a Salta para transmitir su show en vivo.

Este acontecimiento movilizó a los salteños, quienes desde el aeropuerto fueron a recibir a sus ídolos: “Divino el recibimiento de la gente, salí con las valijas y me vinieron a hacer la nota y me sentía Wanda, muy amorosos todos” dijo Nati Jota.

Manifestó el deseo del equipo de recorrer varias provincias y ciudades, entre ellas Salta en la cual probará las famosas empanadas salteñas.

Comentó estar muy contenta y segura que el programa saldrá muy lindo, no solo por la gente que se acercará sino también porque contarán con juegos y premios.

Homero Pettinato por su parte, hizo hincapié en el impacto que el centro salteño causó en él: “Es mi primera vez en Salta, es muy hermoso, no se puede creer, es una maravilla la plaza, esta todo limpio, ordenado, con elementos coloniales pero renovado” dijo a El 10 TV.

Sobre los dichos de su padre sobre el folclore, fue contundente al responder que no le interesaba lo que diga, pero que en particular a él le encanta: “Tiene que aprender a no faltar el respeto, el folclore me corre por la sangre, voy a sacar un disco y tiene muchos elementos folclóricos”.

Hoy y mañana estará el programa en vivo en calle Caseros en las puertas del Cabildo, desde las 8 a 10 de la mañana.