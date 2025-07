Ahyre representó a Salta y brilló en el homenaje a Mercedes Sosa en el Teatro Colón

El miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, el majestuoso Teatro Colón de Buenos Aires fue escenario de un emotivo homenaje a Mercedes Sosa organizado por el equipo de OLGA, desde el programa Soñé que volaba, conducido por Migue Granados y Lucas Friedman. Bajo el nombre “Gracias Mercedes”, la gala reunió a grandes artistas argentinos para rendir tributo a la madre de la música popular, símbolo de la cultura nacional.

Entre los elegidos para representar al interior del país estuvo el grupo salteño Ahyre, integrado por Juan José “Colo” Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado, quienes compartieron escenario con figuras como Cazzu y Maxi Espíndola, también en representación del norte argentino.

"Mercedes Sosa es como la voz madre para los cantores"

En diálogo con InformateSalta, el Colo Vasconcellos expresó su emoción por haber sido convocados: “Fue una alegría enorme ser parte de un evento tan importante, en una fecha tan significativa y en homenaje a Mercedes Sosa, que para los cantores es como la voz madre, la voz espiritual que todos seguimos”.

La invitación llegó de la mano del director musical del evento, Popi Spatocco, quien trabajó con Mercedes durante más de dos décadas y con quien Ahyre ya había tenido experiencias previas: “Hace unos años Popi nos convocó también para el homenaje a los 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez en el Colón. Esta vez volvió a confiar en nosotros y no lo dudamos ni un segundo”, recordó Vasconcellos.

“El Colón impone respeto”

Aunque no era su primera vez del grupo musical en el Teatro Colón, la emoción no fue menor. “Cuando se trata de un escenario así, los nervios siempre están, las piernas te tiemblan igual”, admitió el Colo, y agregó que esta presentación tuvo un valor especial: “Representar al norte, y a Salta en particular, fue realmente muy emocionante. Llevar nuestra bandera cultural desde este lugar donde aprendimos a amar la música y el folclore es una bendición”.

“Representar al norte, y a Salta en particular, fue realmente muy emocionante"

Durante la gala, interpretaron "La maza", un clásico del repertorio de Sosa “fanáticos como somos de la Negra y de Silvio, no lo dudamos ni un segundo. Fue una canción cargada de significado para nosotros”, contó.

Una mirada hacia los espacios culturales en los medios

El Colo también valoró el rol de OLGA, que impulsan este tipo de homenajes en un medio masivo. “Celebro enormemente que proyectos de comunicación como OLGA tomen la iniciativa de bancar acontecimientos culturales basados en nuestros próceres musicales. Es muy difícil encontrar en medios tan masivos un espacio tan valioso hacia nuestra historia cultural”, destacó.

“Viviendo tan lejos de la capital, cuesta más llegar"

En ese sentido, subrayó que no solo es importante para los artistas consagrados, sino también para visibilizar a los del interior del país: “Viviendo tan lejos de la capital, cuesta más llegar. Por eso nos emociona mucho que nos tengan en cuenta”.

Finalmente, agradeció el apoyo constante del público salteño: “Cada vez que salimos de nuestra provincia sentimos el aguante de todos, y eso nos llena de orgullo. Sentimos que llevamos con nosotros el espíritu de Salta en cada escenario”.

El homenaje Gracias Mercedes se transmitió por las redes y quedó grabado como una de las propuestas culturales más emotivas del streaming. Para Ahyre, otro paso en su camino de consolidar la identidad cultural del norte argentino en escenarios nacionales e internacionales.