Milei arremetió nuevamente contra Ángela Torres: "Para la secta kuka, el robo y trato desigual y están bien"

Luego de haberse cruzado a principios de julio, Javier Milei y Ángela Torres volvieron a estar en el centro de la escena mediática, esta vez por la arremetida del mandatario contra la panelista, a través de su cuenta de X (ex Twitter). Todo surgió a partir de una entrevista que la artista mantuvo con el canal de YouTube Resumido, en donde se pronunció sobre la situación actual del país y criticó al presidente por “pasarse más tiempo en Twitter” que en lo importante.

Durante la conversación, Torres había manifestado: “A mí lo que más me da pena es que yo siento que las cosas están un poco complejas y que me asusta un poquito verlo tanto en Twitter y ver a mi país como lo veo. Eso es lo que me pasa. El presidente habla sobre mí. Es decir, ¿por qué no está hablando usted otras cosas?”

Sus declaraciones, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, no tardaron en llegar a las oficinas de la Rosada, en donde Milei se calzó el guante y, fiel a su estilo, respondió vía redes sociales, mediante un posteo al que tituló “La Batalla es Moral”: “A mí lo que me apena es que un ser humano se jacte de ser un chorro. Y contar como le gusta robar... Para la secta kuka (se nota que le tiene alergia a los números de la gestión) de la justicia social robar y el trato desigual ante la ley está bien...CIAO!”.

Este no es el primer cruce que protagonizan Torres y Milei. A principios de julio, el mandatario también había criticado a la cantante, luego de que esta confesara en vivo, durante una transmisión del stream Luzu, que “se había robado algunas cositas” cuando viajó a Japón: "Allá son todos tan correctos, que nadie se imagina que alguien puede robar, y como yo soy argentina, tengo que rendir honor", había dicho, entre risas y sorpresa en sus compañeros de panel.

El clip del momento se movió tan rápido en redes, que también llegó al presidente, quien citó el video y expresó: “El virus kuka no falla. Fin”. A la par del mandatario, otros usuarios criticaron a Torres por cometer un crimen en otro país, agregando que “no sorprende su accionar” debido a que tiene amistades cercanas al kirchnerismo, como la dirigente Ofelia Fernández.

“Fanático”: la respuesta de Lali Espósito a los ataques de Milei

Al igual que ocurrió con Ángela Torres, Javier Milei dedicó varios dardos públicos a Lali Espósito desde que asumió como presidente. Lejos de quedarse callada, la artista respondió con ironía, música y una estética provocadora: “Fanático”, su último single, funciona como devolución directa a los dichos del mandatario.

“Quiere comerme y se come mis sobras, lo tengo encima, parece mi sombra”, dice uno de los versos, cargado de referencias a los constantes comentarios del Presidente en redes y entrevistas. En una de ellas, incluso llegó a llamarla “Ladri Depósito”, un juego de palabras que generó rechazo entre muchos de sus seguidores.

Hace unos meses, en lugar de polemizar de manera directa, Lali lanzó la canción junto con un videoclip plagado de indirectas. Además, compartió la portada del tema en sus redes sociales junto a un emoji de payaso, símbolo que suele usarse para señalar actitudes ridículas o falsas. Fue su forma de retrucar sin entrar en el barro político.

Aunque alguna vez ella le propuso abrir un canal de diálogo, Milei desestimó cualquier vínculo con la artista. “Jamás iría a un recital suyo”, dijo, y aclaró que sus preferencias musicales van por el bel canto y el rock clásico. “Escucho a Pavarotti o los Rolling Stones, qué sé yo”, afirmó en tono burlón.



