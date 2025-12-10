San Carlos: Dos policías irán a juicio, acusados de golpear a un joven y falsear un acta

Dos efectivos policiales de la localidad de San Carlos serán juzgados por hechos de violencia institucional y por la presunta alteración de un acta oficial, a raíz de un episodio ocurrido a la salida de un boliche. Uno de ellos está imputado por vejaciones agravadas por el uso de violencia, mientras que el otro enfrenta cargos por falsedad ideológica.

Durante una audiencia flexible y multipropósito se llevó adelante la admisión de pruebas en la causa, trámite que habilita el avance hacia el juicio oral. El denunciante relató que había concurrido al local bailable junto a un amigo y que, tras permanecer apenas quince minutos, decidieron retirarse. Según su testimonio, al momento de irse recibió un golpe en el rostro que lo hizo caer al piso, tras lo cual fue reducido por tres personas que luego identificó como policías.

Siempre de acuerdo a su declaración, los efectivos lo sacaron del lugar por la fuerza, lo golpearon en reiteradas oportunidades y le quitaron parte de la ropa, dejándolo con el torso desnudo. El procedimiento habría sido observado por personas que se encontraban en las inmediaciones del boliche.

El joven aseguró que fue trasladado en un móvil policial, donde las agresiones continuaron. Al llegar a la comisaría habría permanecido incomunicado y sin abrigo hasta aproximadamente las 9 de la mañana, momento en el que fue examinado por un médico del hospital local.

En la causa también declaró la madre del denunciante, quien sostuvo que no se trataba de un hecho aislado y que uno de los policías acusados ya había sido denunciado en 2019 por una situación similar que involucró a su hijo.

El segundo efectivo imputado negó los hechos y afirmó que tanto él como su compañero habrían sido atacados por un grupo de personas alcoholizadas, motivo por el cual, según su versión, se decidió demorarlas.

La audiencia fue presidida por la jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, quien dispuso que el expediente sea remitido al área correspondiente para el sorteo del tribunal y la fijación de la fecha de debate oral.