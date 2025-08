El rol de los gobernadores para sostener el veto de Javier Milei: La confianza en el Gobierno y el "timing" de la oposición

Este sábado se confirmó que Javier Milei firmó el veto a las leyes vinculadas a jubilaciones y la emergencia con discapacidad. Desde el oficialismo hay confianza para sostener el veto. Desde la oposición observan el mismo panorama y buscan dilatar el debate. En el medio, el protagonismo se lo llevan los legisladores que responden a los gobernadores.

Esta semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó que desde el entorno presidencial creen que van a "sostener los vetos" y aseveró: "Lo mejor es ser más bien reservado y estratégico".

Para lograr el objetivo de bloquear los proyectos, el Gobierno buscará consolidar más de un tercio de los votos.

En este sentido, para el oficialismo es vital tener el apoyo de diputados provincialistas. "Estamos muy bien con todos los de Juntos por el Cambio", aseguraron desde La Libertad Avanza a Clarín.

Si bien esta semana se anunció un nuevo «frente de gobernadores» para las elecciones 2025 y competirle al espacio libertario, aseguran que no habrá grandes modificaciones en el Congreso.

Diputados cordobeses repudiaron el veto de Milei este sábado a la tarde, pero mientras tanto del resto de las provincias (Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz) estiman que se manejarán como vienen haciendo de acuerdo a la sintonía con el Gobierno en el momento de la votación.

"La mayoría está para acompañar al Gobierno. La estrategia y narrativa no cambió. No hay motivo para no ratificar los vetos. Al menos el jubilatorio, que es el que más daño le genera en costo fiscal", señalaron al mismo medio.

Veto de Javier Milei: la oposición habla de "timing" para sostener los proyectos

Por su parte, desde la oposición puntualizan en esperar. En este sentido, si bien para este miércoles hay una sesión con importantes iniciativas que van contra el Gobierno, no van a sumar los vetos al temario.

La estrategia se basa en que sospechan que el Gobierno está seguro que puede conseguir los votos necesarios en este momento y por eso quieren apurar la discusión.

Sin embargo, "se les puede desacomodar", aseveraron, y por este motivo quieren tratar los vetos en una segunda sesión, cuando se lleve al recinto la discusión de proyectos por parte de los gobernadores y así asegurarse que los legisladores afines den -por lo menos- quórum.