Juventud prepara las valijas para Chivilcoy

Impulsado por el envión anímico tras vencer al puntero, Juventud Antoniana se alista para visitar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy este domingo a las 15:30, por la cuarta fecha del Nonagonal.

El plantel viajará el sábado por vía aérea, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones e intentar sumar puntos fuera de casa, donde aún no ha logrado cortar la racha negativa. Un triunfo lo posicionaría entre los equipos clasificados de la zona.

El buen rendimiento colectivo frente a Sarmiento y algunos desempeños individuales destacados motivan al entrenador Germán Noce a repetir el once inicial. En el mediocampo se mantendrían Maxi Vargas, Nicolás González y John Palacios, figuras en la última fecha.

En la delantera, seguirían Juan Cruz Franzoni y el goleador Mateo Mamaní.

La buena noticia para el cuerpo técnico es el regreso de Axel Carrión, ausente en el último encuentro. En su lugar, Andrés Berizvosky cumplió con creces. Además, Facundo Cruz ya trabaja a la par de sus compañeros y está a disposición del DT.

Hoy se realizará el ensayo futbolístico final, y todo indica que Noce apostará nuevamente por el equipo que bajó al líder.