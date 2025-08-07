Para las elecciones de octubre, salteños podrán practicar votar con la Boleta Única Papel

A menos de tres meses de las Elecciones Legislativas Nacionales de octubre, la Secretaría Electoral ha lanzado un simulador de la Boleta Única Papel (BUP) en Salta, para familiarizar a los votantes con el nuevo sistema de sufragio, que reemplazará al tradicional cuarto oscuro y a las múltiples boletas partidarias.

Juan Pablo Acosta, secretario electoral del Juzgado Federal de Salta, confirmó por FM Aries la disponibilidad del simulador, destacando su importancia para evitar confusiones en el día de la votación. "El simulador está disponible en www.argentina.gob.ar/elecciones-2025/simulador-de-boleta-unica-papel", afirmó Acosta en declaraciones radiales, invitando a todos los salteños a utilizar la plataforma para interiorizarse en el nuevo método. Este sistema es una herramienta clave para garantizar un proceso electoral transparente y eficiente.

Para quienes prefieran una experiencia más directa, la Secretaría Electoral ha instalado tres computadoras en su sede de la calle Deán Funes 140. Este espacio estará abierto de lunes a viernes, de 7:30 a 20:00, brindando una oportunidad a los ciudadanos de practicar con asistencia si lo necesitan. Esta modalidad presencial es fundamental para aquellos que no tienen acceso a internet o que prefieren recibir una explicación detallada sobre el funcionamiento del sistema.

La herramienta, disponible tanto de forma online como presencial, permite a los ciudadanos practicar el proceso de emisión del voto.

Además de los puntos fijos, la Secretaría Electoral ha planeado llevar el simulador a diferentes puntos itinerantes. Stands con asistencia se montarán en ferias y eventos, como la feria Potencia en Tartagal, en la capital salteña, y en La Rural. Estos puntos de práctica móviles buscan acercar el simulador a la mayor cantidad de personas posible, facilitando el acceso al entrenamiento electoral en distintos puntos de la provincia.

Acosta también explicó el procedimiento que se seguirá el 26 de octubre, detallando que, a pesar de que el simulador es digital, el sistema final será 100% en papel. "En el día de la votación, el ciudadano llegará al recinto, presentará su documento, recibirá una boleta con todos los candidatos y una birome, y pasará detrás de un biombo para marcar su elección; luego, doblará la boleta y la depositará en la urna", precisó.

Finalmente, el secretario electoral recordó que en Salta se votará para senadores y diputados nacionales, por ello, la práctica con el simulador es crucial para que los votantes conozcan el nuevo mecanismo. La invitación está abierta a toda la ciudadanía salteña para que se prepare con anticipación, asegurando que el día de las elecciones transcurra sin contratiempos y que todos los votos sean emitidos correctamente bajo el nuevo formato de la Boleta Única Papel.