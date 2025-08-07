Juicio por el caso Salas: "Ahora van a empezar a hablar las pruebas", afirmó Castiella

Salta se prepara para un nuevo capítulo judicial que reavivará la memoria del femicidio de Jimena Salas: Tras más de siete años del crimen que conmocionó a la localidad de Vaqueros, el próximo 1 de septiembre dará inicio el segundo juicio oral para esclarecer los hechos. En el banquillo de los acusados estarán los hermanos Adrián, Carlos y Javier Saavedra, imputados por el brutal asesinato de la mujer de 44 años.

En ese contexto el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella, habló con El Once TV donde resaltó lo trascenden de este juicio, destacando la contundencia de la prueba de ADN, que arroja un "match" positivo con el acusado, Saavedra, confiando que se pueda llegar a la verdad del caso.

Primeramente, resaltó que se optó por “empezar de cero” en lugar de agotar las instancias de apelación sobre una teoría que no había prosperado previamente en el caso.. Para ello, se conformó una nueva unidad fiscal con la premisa de que ninguno de sus integrantes tuviera vinculación con la investigación original. Este equipo, integrado por los doctores Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, llevó a cabo un “trabajo minucioso, quirúrgico”, según el procurador.

La nueva investigación se enfocó en un análisis exhaustivo de la escena del crimen, que incluyó la exploración de denuncias previas, bandas que operaban en la zona y un detallado examen de redes sociales. Este proceso llevó a los investigadores a centrar su atención en los hermanos Saavedra, culminando en un hallazgo que la fiscalía considera fundamental: un "match" positivo de ADN.

“El análisis genético de ADN da un match positivo”, afirmó García Castiella quien explicó que el electroferograma, que es el código genético de una persona, es "único e inigualable". Al coincidir la muestra genética encontrada en la escena del crimen con la del imputado, se genera una probabilidad “de 1.600.000 a favor de que sea esa persona y no cualquier otro individuo del universo”.

Ante las objeciones de la defensa, que ha planteado la posibilidad de contaminación de la muestra, el procurador fue categórico argumentando que “el código genético de la escena de hecho es el mismo” desde el día del crimen en 2017 y que no puede ser alterado. Además, señaló que la pericia que confirmó el "match" contó con la participación de la doctora Visich, una perito de la propia defensa de Saavedra, y que ambos expertos coincidieron en que el procedimiento fue "correcto".

Para finalizar, García Castiella expresó su esperanza en que este nuevo juicio brinde un cierre al caso, especialmente para la familia de la víctima. "Es bueno que la ciudadanía y sobre todo la familia, las hijitas de esta pobre víctima... tengan una respuesta de la justicia, es una obligación y un deber", sostuvo. Y concluyó con una frase que resonará a lo largo del proceso: “Creo yo que ya se acabó el tiempo de las palabras y ahora van a empezar a hablar las pruebas".