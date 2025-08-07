Desde mañana no se podrá circular por calle Ituzaingó y Corrientes: Será por un mes

A partir de este viernes 8 de agosto y durante un mes, no se podrá circular por calle Ituzaingó y Corrientes debido a obras de refacción que realizaran desde la Municipalidad de Salta.

Los trabajos se desarrollarán por el lapso de un mes y comprenden, en primer lugar, la remoción de las placas dañadas producto del uso, las filtraciones de agua y las raíces de los árboles. En este sentido, se retirarán restos de poda, ramas, raíces y más, para luego avanzar en la reconstrucción de la calle con tareas de enripiado y nivelado.

El último paso será colocar el nuevo hormigón, lo que demandará alrededor de 20 días para su fraguado y habilitación de la obra.

Los trabajos se realizarán de manera conjunta entre las Secretarías de Obras Públicas y de Ambiente y Servicios Públicos, con apoyo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.