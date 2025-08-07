Jugueterías salteñas, en alerta por la importación: “No todo lo que brilla es oro”

La importación es un hecho en nuestro país y si bien parece ser algo positivo hay sectores que lo tratan con cautela como se el de los jugueteros.

En tal sentido Rubén Barrios, dueño de la juguetería Balodín, manifestó su escepticismo sobre el impacto real que tendrá en las jugueterías locales y recordó sus malas experiencias personales con compras de juguetes importados, tanto en el pasado, como en la actualidad a través de sitios web, citando estafas, demoras y dificultades para realizar reclamos o hacer válida una garantía.

Por ello, destacó las ventajas de comprar en comercios locales, que ofrecen financiamiento, mejores condiciones de pago y una garantía accesible.

En relación con la competencia desleal, Barrios a través de FM Aries, se mostró optimista al señalar que el contrabando de juguetes ha disminuido de forma considerable. El comerciante atribuyó esta merma a los rigurosos controles y la militarización de la frontera en zonas como Yacuiba y Aguas Blancas.

Sin embargo, enfatizó que la medida que más favoreció a los comerciantes formales fue la actuación de la Municipalidad de Salta, con sus controles contra los vendedores ambulantes y manteros.

El comerciante destacó que la decisión de reorganizar la vía pública y controlar la venta ilegal modificó de manera notoria la situación y mejoró la actividad de los comercios registrados.