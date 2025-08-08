En el norte, azucareros definen en asamblea el futuro de la negociación salarial

El Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) convocó a una asamblea para este viernes en la localidad de Hipólito Yrigoyen, Salta, para poner a consideración la propuesta salarial presentada por la empresa Seaboard (ex Tabacal.), con una reunión prevista en dos turnos, a las 10:00 y a las 18:00 horas, en la sede gremial.

Según la información que anticipó el medio Radio Ciudad Online, los afiliados debatirán si aceptan el ofrecimiento o si, por el contrario, rechazan los términos y definen un plan de acción para continuar las negociaciones, en medio de los cruces que han mantenido con Seaboard a lo largo del año.

La oferta de la empresa establece una serie de aumentos escalonados que rigen a partir de mayo de 2025 y se extienden hasta abril de 2026. La propuesta inicial para mayo, junio y julio fija un salario básico de $600.000, con una "tira final" de $1.000.000. En los meses de agosto, septiembre y octubre, el básico ascendería a $620.420 y la tira final a $1.020.000.

El incremento continuaría en los meses siguientes: para noviembre, diciembre y enero, el básico se ubicaría en $640.273 y la tira final en $1.050.000. En febrero, los montos serían de $650.000 y $1.060.000, respectivamente, mientras que en marzo, el básico se mantendría en $650.000 y la tira final subiría a $1.070.000. La última etapa del ofrecimiento, para el mes de abril, propone un básico de $670.000 y una tira final de $1.080.000.

Mientras tanto, desde el sindicato, el secretario general Ramiro Villalba expresó que "hace tres meses que venimos con el sueldo atrasado y es insostenible". Además, según expresiones que compartió Radio Güemes, reclaman que una parte importante del salario de los trabajadores se paga "en negro" y piden que se blanquee la totalidad de los ingresos para que impacten en beneficios como los aportes jubilatorios y las vacaciones.

En este sentido, el líder sindical detalló que un trabajador de la categoría más baja tiene un básico de $420.000 y una tira final de $900.000, con una parte significativa no declarada, lo que deja un monto neto en mano de aproximadamente $700.000. Con la negociación, el sindicato buscaba un salario que reflejara los costos de vida actuales, con pedidos que inicialmente superaban los $2.000.000 y que, a lo largo de las conversaciones, se fueron ajustando para intentar llegar a un acuerdo.