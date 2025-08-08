Una comisión investigará el caso del edil acusado de chocar a mujeres y abandonarlas

Un concejal de Campo Santo, identificado como Fabián Farfán, se encuentra bajo investigación tras presuntamente atropellar a una mujer y a su hija de tres años y luego darse a la fuga abandonándolas junto a su vehículo.

El edil habría participado de un festejo de la Pachamama y se lo acusa de haber estado en aparente estado de ebriedad al momento del siniestro ocurrido el 1° de agosto en el centro de la localidad.

Ahora, hubo novedades de este caso: A raíz de los graves hechos, el Concejo Deliberante de Campo Santo conformó una comisión investigadora integrada por los concejales Marcela Luna, Franco Toledo y Milagro Cruz, con el objetivo de analizar lo ocurrido y la posible destitución de Farfán de su banca, según informó el medio La Batidora.

Cabe recordar que, según la denuncia presentada por la mujer afectada, el concejal la colisionó mientras ella circulaba en motocicleta junto a su pequeña hija. Tras el impacto, Farfán se habría retirado del lugar a pie, dejando a las víctimas y su vehículo Volkswagen Gol abandonados.

La denunciante, que sufrió raspaduras leves al igual que su hija, afirmó que Farfán le manifestó que no realizara la denuncia, ya que él se encargaría de "solucionar todo", antes de alejarse del lugar. La mujer manifestó su enojo por el accionar del edil, criticando que, siendo una autoridad, no se haya quedado a brindar auxilio.

Testigos del hecho declararon que el concejal se encontraba visiblemente alcoholizado al momento del accidente. Si bien la policía confirmó la ocurrencia del siniestro, la ausencia de un test de alcoholemia, debido a la fuga del conductor, impide confirmar legalmente su estado de ebriedad. Sin embargo, el automóvil del edil presentaba la ceremonia de "chayado", lo que indicaría que había consumido bebidas alcohólicas durante un festejo previo.

La policía procedió a resguardar y retener los dos vehículos implicados por orden del fiscal interviniente. El concejal Farfán, por su parte, desmintió estar prófugo y aseguró que la policía no lo había buscado en su domicilio, donde se encuentra desde el día del hecho.