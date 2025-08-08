La industria cayó un 1,2%: “Hay un mercado interno planchado y un crecimiento del ingreso extranjero”

Según el informe del INDEC, la industria cayó 1, 2% mensual en junio volviendo a niveles de marzo, continuando el mes de febrero como el techo al que llegó el sector.

InformateSalta se comunicó con el dirigente de la Unión Industrial Joven, Julio Fazio, quien hizo hincapié en el momento preocupante que atraviesa el sector, con una pérdida de empleo a nivel nacional de 37.000 puestos industriales, lo que supone 1.500 puestos por mes en el último año.

Varios factores inciden en esta realidad, pero sobre todo un mercado interno planchado, lento en demanda y el crecimiento a gran escala del ingreso de material del extranjero, afecta, sumándose una variable financiera, el aumento de tasas: “Cuando uno esperaba que un driver del crecimiento pueda ser el crédito, hoy es muy difícil encontrar negocios que estén en condiciones de pagar las tasas que se están ofreciendo en los últimos 40 días al mercado”.

“Esto complica al sector industrial y a todos los sectores de la economía en general”.

La producción de metal es uno de los rubros más golpeados por la falta de obra pública, además de ser un sector que veía los costos nacionales o precios internos bastante altos y que hoy al competir con el sector externo con el ingreso de productos permeados, se ve complicado.

“El sector metalúrgico está dando una discusión donde había pocos jugadores, proveedores y que hoy se están teniendo que adaptarse a reglas globales que en otro momento no lo hicieron” señaló Fazio.

Adelantó también que están trabajando en la conformación de un observatorio industrial en Salta que permita contar con información estadística de la realidad local, y que pueda generar, en consonancia con el Estado provincial, políticas que permitan sostener el empleo, ya que la industria genera trabajo de calidad, registrado y general.