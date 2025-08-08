Aclararon qué ocurrió con el Tren de las Nubes al terminar la excursión

En la tarde de este jueves, alrededor de las 17 se conoció sobre una situación que vivieron pasajeros a bordo del Tren a las Nubes, ante un desperfecto técnico.

InformateSalta buscó la palabra del Presidente del Tren, Sebastián Vidal quien explicó lo sucedido y aseguró que todo se manejo con normalidad. "No fue ninguna situación de gravedad, regresando la excursión, desde el Viaducto de la Polvorilla, regresó a San Antonio de los Cobres, con la excursión casi terminada, tuvimos que hacer una evacuación de los pasajeros porque la locomotora presentó un desperfecto mecánico, el cual no se pudo solucionar, con lo cual, para no demorar el pasaje, para que no nos agarre la noche y un montón de situaciones que se presentan en La Puna, procedimos con la evacuación, en lugar de llegar a las 19.30 llegamos a las 22".

"El pasaje llegó a las 22, se los atendió y se les brindó contención necesaria y la verdad que estamos en un clima laboral tranquilo, no tenemos ningún problema, ya estamos listos para la salida que tenemos el dia de mañana",confirmó.

Vidal insistió en la necesidad de preservar al pasaje y activar un protocolo ya establecido. "Tomamos esta decisión, paramos en un punto, en mina Concordia, retrocedimos unos metros, se calzó la formación y nuestros alistadores y maquinistas no pudieron solucionar el tema mecánico".

Confirmó que a las 23 horas el desperfecto la formación ya estaba solucionado. " La locomotora ya estaba operativa en la estación de San Antonio, es por eso que procedimos a la evacuación, el termino es evacuación, hace ruido pero así se define. No hubo accidente. Por supuesto que el que tener hacer estas cuestiones, regresar más tarde de lo previsto puede tener incomodidad, pero no hemos tenido mayores problemas, el pasaje llegó anoche, estamos listo para la salida de mañana".

En cuanto al desperfecto explicó a nuestro portal que "fue mecánico, en el dinámico del sistema de freno, los frenos funcionaban, hay una potencia que tiene que tener, que se mide y que permite que no se recalienten las ruedas, lo venian detectando y se paró la formación".

Cabe aclarar que en la locomotora viajaban 360 pasajeros, la mayoría turistas Nacionales. Sostuvo que no estuvieron varados, y que fueron atendidos hasta el arribo del traslado. "Están en los coches de pasajeros y cuando está todo dispuesto procedemos a una evacuación, ayer contamos con asistencia de la policía de la provincia. Estamos a 4 mil metros, pero tenemos 5 vías de evacuación, pre-estableciidas y la trabajamos todo el año porque a veces la lluvia corta, trabajamos con vialidad".

Aclaró que cada pasajero, llevado por ellos hasta el punto de salida del tren, regresaron en los medios de transporte que habían contratado hasta ahí, ya que ellos solo venden el pasaje de tren.