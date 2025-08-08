Con su tradicional abrazo simbólico, el Materno Infantil inició el “mes de los niños”

Emotiva fue la jornada que se vivió en el hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde personal del nosocomio, junto con pacientes del mismo, dieron inicio a las actividades para celebrar a los niños a lo largo de su mes.

Según compartió FM Profesional, personal médico, payasas hospitalarias y familiares se congregaron en el hall del nosocomio para inaugurar el calendario de actividades destinado a niños que se encuentran en tratamiento, buscando animarlos durante su estadía.

Renovando su cronograma de cada año, con un emotivo abrazo simbólico a la institución y un show para toda la familia, fue mucha la diversión que se vivió durante la mañana de este 8 de agosto, cambiando el ánimo de los pequeños y sus mamás que fueron a buscar atención médica.

La jefa de Apoyo Comunitario del hospital, Mabel Plaza, dijo al medio citado que, mediante este acto, quedan inauguradas todas las actividades que se van a realizar en el mes de agosto destinadas a los niños que se encuentran internados o realizando algún tratamiento médico.

Ese cronograma incluye una actividad de la Fundación de Equinoterapia y una noche de Cuenta Cuentos con los payasos del hospital. “Buscamos trasladar al niño a un espacio en el que se sienta como en su casa para que puedan tomar energías y así seguir con sus tratamientos”, comentó.

Dicho esto recordó que, a lo largo del año, el Ropero Comunitario del hospital recibe donaciones de ropa y calzados para niños y mujeres. También se está recibiendo papeles y libros en desuso para un proyecto de reciclado.