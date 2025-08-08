La fiscalía confirmó que el concejal de Campo Santo abandonó a la mujer y su hija tras el accidente

“Luego de producirse la colisión, el individuo dejó abandonado el automóvil en el que viajaba, sin prestar asistencia a la mujer y la niña que viajaban en la motocicleta” sostiene el comunicado del fiscal.

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, aseguró que se está investigando un incidente de tránsito en el que está involucrado el concejal “Macgyver” Farfán.

Los hechos sucedieron el pasado viernes y según informó el fiscal, chocaron un automóvil y una motocicleta en el centro de la ciudad. “Tras la colisión, el sospechoso, presuntamente en estado de ebriedad, se habría dado a la fuga sin detenerse a prestarle asistencia a las damnificadas, abandonando el rodado en el lugar del hecho y sin la llave de ignición” detalla.

La madre y su hija fueron trasladadas al hospital de General Güemes, mientras que la policía resguardó los vehículos en la comisaría.

Se aguarda que en las próximas horas se cuente con el certificado médico correspondiente y la historia clínica de la víctima, y que se proceda a la identificación del responsable.