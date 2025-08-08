Paula Medici logró la aprobación de su ordenanza para promover la salud y reducir desigualdades en Salta

La ordenanza permite al municipio involucrarse activamente en la promoción de la salud, a través de acciones sostenidas, sistematización de datos y acuerdos con distintos organismos. En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, se aprobó la creación del Programa de Promoción Municipal de la Salud, un proyecto de ordenanza impulsado por la concejala Paula Medici (GSC). La iniciativa busca reducir desigualdades en el acceso a servicios sanitarios, a través de acciones coordinadas entre el municipio, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y otros actores del sistema. “La salud es un derecho, no un privilegio.

"Esta ordenanza busca fortalecer y articular las políticas públicas locales para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”, expresó Medici tras la aprobación. El programa apunta a organizar campañas de prevención, jornadas sanitarias, eventos comunitarios y espacios de participación ciudadana, además de recopilar información clave para la toma de decisiones en materia de salud.

Las actividades se desarrollarán en Centros Integradores Comunitarios (CIC) y espacios municipales de distintos barrios de la ciudad, facilitando el acceso a información, recursos y hábitos saludables. La ordenanza también contempla la posibilidad de celebrar convenios con organismos públicos, universidades, ONG y organizaciones comunitarias, para potenciar el alcance del programa.

La Secretaría de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación, encargada de planificar, ejecutar y comunicar las acciones del programa, así como de elaborar informes que serán remitidos al Ministerio de Salud Pública. Con esta medida, la concejala Paula Medici reafirma su compromiso con una agenda legislativa enfocada en la inclusión, la equidad y la participación ciudadana, y continúa trabajando para que el Estado municipal esté más cerca de quienes más lo necesitan