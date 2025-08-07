Desde el Concejo aprobaron crear el “Programa de Promoción Municipal de Salud”

Este miércoles en la sesión del Concejo Deliberante, los ediles aprobaron la creación del programa de Promoción Municipal de la Salud.

La iniciativa tiene como objetivo centralizar y desarrollar acciones de promoción sanitaria en un trabajo en conjunto con el ministerio de Salud de la provincia y otros organismos públicos y privados vinculados al área, en una propuesta de la concejal Paula Medici.

Según explicaron los concejales a través de intervenciones intersectoriales se apuntará a reducir las desigualdades en el acceso a la salud, respetando las competencias jurisdiccionales correspondientes.

Durante el debate del proyecto, los concejales destacaron el trabajo preventivo en materia de salud, el cual permitirá que no haya un colapso en el sistema sanitario como así también la posibilidad de articular con instituciones como la Universidad Nacional de Salta para avanzar en prácticas vinculadas.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad.