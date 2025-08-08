Tras la conformación del Frente Fuerza Patria, uno de sus referentes, el Diputado Nacional (MC) Lucas Godoy, señaló que este acuerdo de partidos es “una obligación política” para enfrentar a las políticas de Javier Milei y consideró que el mejor para ser el candidato a Senador Nacional es Juan Manuel Urtubey

El Diputado Nacional (MC) Lucas Godoy, en diálogo con CNN Salta señaló que el acuerdo de tantos partidos para conformar Fuerza Patria “es básicamente una obligación política” y repasó lo que están pasando las personas en situación de calle en el país, la situación de los jubilados a quienes les niegan un aumento en sus haberes y en el bono que perciben, con los aumentos en los medicamentos, el desfinanciamiento de la salud, de la educación, en la ciencia, en la tecnología, con la dirección de la política económica del país basada únicamente en la timba financiera, el proceso de ir destruyendo sectores industriales, PyMEs, pequeños negocios.

Respecto del armado de las listas con los nombres de los candidatos y las candidatas de ese espacio Godoy destacó que desde el principio su intención es acompañar, “no ha sido nunca la intención de competir por ningún cargo electivo, creo también, como dice Juan Manuel (Urtubey), que deben ser aquellos que tengan mayor volumen, mayor llegada a la gente, mayor nivel de conocimiento, mayor intención de voto, mayor experiencia” y en este sentido fue categórico al destacar que “Urtubey debe ser nuestro candidato a Senador dentro del Frente de Fuerza Patria, no solamente por su experiencia, vuelvo a repetir, sino también por su nivel de competitividad. Así que me parece que planteado esto, que nosotros lo venimos planteando, también tenemos que buscar la fórmula entre dirigentes que puedan complementar de la mejor manera esta propuesta a la gente”.

Respecto de la visión de ese espacio sobre la realidad Argentina destacó que el país “está viviendo un momento catastrófico. Y no hace falta, como dice cínicamente el presidente Milei, que aparezcan miles de cuerpos en las calles como para mostrar la crisis” y explicó que “cuando a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, cuando tiene que buscar un tercer trabajo o un segundo trabajo porque no le alcanza el sueldo con el trabajo que siempre tuvo. Cuando la actividad está cada vez más deprimida, y el Estado se ausenta absolutamente, es una obligación que tenemos de dejar de lado diferencias del pasado, dejar de lado diferencias no sustanciales, accidentales si se quiere, y formar un frente conjunto que enfrente al país al proyecto y a la política de Javier Milei”.

Asimismo señaló que las propuestas de este Frente “tienen que ver con volver a tener un Estado presente, que de manera eficiente maneje los recursos del Estado, pero básicamente para el beneficio de la gente y de los sectores que más precisan de la intervención de la cosa pública, para un mejor desarrollo personal, familiar y social”.

Godoy también destacó que el modelo de país que pretenden los modelos “de la libertad, ultraliberales, como quieran llamarlos, básicamente lo que buscan es mayor empobrecimiento de la población. Yo siempre digo latinoamericanización de Argentina: un 80% de pobres, un 15% de clase media y un 5% de ricos muy, muy ricos. Ese es el proyecto de país que pretenden este tipo de gobiernos”.