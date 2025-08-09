Becas Progresar: Cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cumple un rol clave al ayudar con diferentes prestaciones a las familias más vulnerables. Algunas de las asignaciones sociales más destacadas son la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el programa Potenciar Trabajo y las Becas Progresar, destinadas a fomentar la educación en jóvenes con menos recursos.

Si bien las inscripciones para el programa Progresar Obligatorio se abrieron el pasado 4 de agosto, quienes quieran postularse a Progresar Superior podrán hacerlo desde el 18 del corriente mes hasta el 5 de septiembre. Además, el programa de Progresar Trabajo ya está en marcha y estará disponible hasta el 30 de noviembre.

Los requisitos para la inscripción en agosto

Las inscripciones para el Progresar Obligatorio abrieron el último lunes.

Progresar Obligatorio

Tener entre 16 y 24 años.

Ser argentino de nacimiento o naturalizado, y vivir legalmente en el país hace al menos dos años.

Estar estudiando en una escuela o instituto reconocido.

No tener materias pendientes al final del año.

Que los ingresos de la familia no superen los $966.000.

Tener una cuenta bancaria propia (CBU o CVU).

Progresar Superior

Los solicitantes deben tener entre 17 y 24 años, aunque su están estudiando el límite se extiende hasta 30.

Para quienes estudian enfermería, no hay límite de edad.

Tienen que estar regularmente anotado en una universidad o instituto público.

Haber terminado el secundario sin materias pendientes.

Cumplir con los requisitos académicos solicitados.

Tener una cuenta bancaria o billetera virtual a tu nombre.

Progresar Trabajo

Tener entre 18 y 24 años, pero se extiende hasta 35 en caso de vulnerabilidad o hijos a cargo.

Estar haciendo un curso de formación profesional reconocido por el Inet y considerado clave por el CoNETyP.

No superar el tope de ingresos, que es tres salarios mínimos.

Tener y pasar un CBU o CVU a nombre propio.

La modalidad de inscripción

La inscripción para las Becas Progresar se realiza de manera online desde la página oficial y es fundamental tener un usuario activo en Mi Argentina.

Además, el pago del organismo se depositará únicamente en cuentas o billeteras virtuales a nombre del beneficiario, motivo por el cual es importante anotar un CBU o CVU propio. Por otro lado, el ingreso mensual familiar no debe superar los $966.000, que es el equivalente a tres salarios mínimos actuales.

Fuente: Minuto 1