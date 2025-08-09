Agosto 2025: ¿Qué marcas de autos ofrecen financiamiento con tasa 0% en Argentina?

Desde el segundo trimestre, las marcas de vehículos en el país comenzaron a apostar fuertemente por una estrategia que se convirtió en clave para revertir la caída de ventas registrada a comienzos de año: Los créditos con tasa de interés cero.

Y es que a pesar del importante compromiso financiero que implican para las automotrices y sus entidades financieras, se transformaron en la opción más demandada por los compradores. Esta oferta empezó a ganar protagonismo desde abril de 2024 y logró frenar la baja del mercado, que durante el primer trimestre había experimentado una caída del 35% en comparación con el mismo período del año anterior.

En agosto, casi todas las automotrices renovaron o ampliaron sus planes de financiamiento, ofreciendo montos que en algunos casos superan los $20 millones y plazos que se extienden hasta dos años, según publica Infobae.

🚗 UNA A UNA LAS MARCAS QUE OFRECEN FINANCIACIÓN

Renault Argentina renovó por cuarto mes consecutivo su programa “Renault Days”, ofreciendo dos opciones de financiación a tasa cero.

A través de Mobilize Financial Services, brinda créditos con TNA 0% y cuotas fijas para el Renault Kwid (hasta $10 millones en 12 cuotas), el Kardian (hasta $13 millones en 12 cuotas) y la Kangoo Express (hasta $12 millones en 18 cuotas).

Además, en su tienda online Renault Store, mantiene préstamos de hasta $10 millones en 12 cuotas fijas para modelos fabricados en el país. En agosto, con cupos limitados, amplió los montos a $12 millones para el Kwid y $15 millones para el Kardian, siempre en 12 cuotas sin interés.

El grupo Stellantis —que comercializa Peugeot, Citroën, Fiat, DS, Jeep y RAM— es uno de los que más alternativas pone en el mercado.

Peugeot: “Tasa Express” de $12 millones a 12 meses sin interés para toda la gama. Modelos como 208 GT, 2008 GT y 2008 Allure pueden acceder a $16 millones a 18 meses, también a TNA 0%.

Citroën: igual esquema de $12 millones a 12 meses para toda la gama, y $16 millones a 18 meses para Berlingo VU, C3 Aircross T200 y Basalt T200 Shine.

Fiat: financiación en UVA a 24 meses hasta $15 millones para toda la gama, o hasta 80% del valor (máximo $20 millones) en 12 meses. También préstamos fijos a 18 meses por $10 millones sin interés. La pick-up Titano se financia hasta $20 millones a TNA 0%.

Cuáles son los planes de financiación

Peugeot.

DS: préstamos de hasta $22 millones en 12 meses sin interés para toda la gama, y para el DS7, opción en UVA hasta $40 millones a TNA 0%.



Jeep: modelos Renegade, Compass y Commander con tasa fija 0% a 18 meses por $10 millones, o en UVA a 12 meses hasta $30 millones. Versiones puntuales como Renegade Willys, Sport AT y Commander 1.3 Limited AT tienen un plan de $20 millones a 12 meses sin interés.



RAM: la pick-up Rampage puede financiarse con $10 millones a 18 meses sin interés o en UVA a 12 meses hasta $30 millones.



Chevrolet Argentina mantuvo en agosto una política agresiva tanto en precios como en planes de financiación.

Modelos Onix, Onix Plus, Tracker, Spin y Montana: hasta $12 millones a tasa 0%.

Pick-up S-10: hasta $20 millones.

SUV Trailblazer 4x4: hasta $25 millones.

Spark EUV eléctrico: hasta $18 millones, siempre con interés 0%.

Mientras tanto, Nissan Argentina concentra su oferta en la pick-up Frontier.

Versión X-GEAR: hasta $24 millones a 24 meses sin interés.

Versiones XE, Platinum y PRO-4X: hasta $20 millones en plazos de 18 o 24 meses.

Toda la gama Frontier: hasta $20 millones a 12 meses.

En SUV y autos de pasajeros, la marca ofrece el X-Trail con plan de $20 millones a 12 meses sin interés, y Kicks, Versa y Sentra con un máximo de $15 millones en el mismo plazo y tasa.

Por su parte, Volkswagen Argentina volvió a incluir en su menú de agosto a los dos modelos más exitosos de su línea.

VW Polo: plan de hasta $13,5 millones a 18 meses sin interés.

Pick-up Amarok: hasta $18 millones a tasa 0%, con plazos de 18 o 24 meses.

Amarok Trendline 4x2: $18 millones a 12 meses sin interés.

En el caso de Ford Argentina, la apuesta sigue centrada en su pick-up nacional Ranger (excepto la versión Raptor). El plan vigente ofrece hasta $25 millones a tasa 0% y, de manera alternativa, créditos UVA a 24 meses por hasta el 60% del valor del vehículo, también sin interés.

LA EXCEPCIÓN

La excepción entre las grandes firmas sigue siendo Toyota Argentina. Su presidente, Gustavo Salinas, ya explicó que este tipo de financiamiento no forma parte de la política comercial de la marca, por lo que no figura entre las promociones vigentes.