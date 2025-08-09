Tartagal avanza con obras y mejoras pese al difícil contexto económico

En medio de un complejo escenario económico nacional derivado de los recortes aplicados por el Gobierno de Javier Milei, la Municipalidad de Tartagal continúa ejecutando obras y mejoras en distintos barrios, reafirmando su compromiso con un Estado presente y orientado a la justicia social.

En coordinación entre el intendente Franco Hernández Berni, el gobernador Gustavo Sáenz y el trabajo diario de empleados y obreros municipales, se despliega un plan integral que incluye:

Nuevas obras de iluminación en la zona Este, con colocación de columnas para alumbrado público en las recientemente asfaltadas calles de los barrios El Ceibo y TGN.

Recambio de luminarias LED en calle Los Claveles de Villa Saavedra, mejorando la seguridad y visibilidad nocturna.

Mantenimiento, limpieza y desmalezado en barrios Belgrano y La Loma.

Puesta en valor de la urbanización Moto Méndez, un espacio verde de alta concurrencia.

El jefe comunal destacó que estas acciones forman parte de un plan sostenido para mejorar la calidad de vida de los vecinos:

“Tartagal no se detiene. Nuestro compromiso es trabajar todos los días para que los barrios estén iluminados, limpios y seguros”, expresó Hernández Berni.

Desde el municipio remarcaron que, pese a las dificultades económicas, la planificación, el esfuerzo y la voluntad política permiten avanzar en obras y servicios que priorizan a la comunidad.