Recuperó la Play 5 y la cortadora de pasto: Detienen a dos hombres

Recuperó la Play 5 y la cortadora de pasto: Detienen a dos hombresPoliciales10/08/2025
Efectivos de la Subcomisaría El Mirador, perteneciente al Distrito de Prevención 13 de Rosario de la Frontera, lograron la detención de dos hombres de 40 y 42 años acusados de delitos contra la propiedad.
El operativo se inició tras la denuncia de un vecino del barrio Provipo, quien informó el robo de una consola de videojuego y una cortadora de pasto desde su domicilio.
Como resultado de las tareas investigativas, la Policía recuperó ambos elementos y puso a disposición de la Justicia a los sospechosos.
Intervino en la causa la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.
