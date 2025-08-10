Recuperó la Play 5 y la cortadora de pasto: Detienen a dos hombres

Efectivos de la Subcomisaría El Mirador, perteneciente al Distrito de Prevención 13 de Rosario de la Frontera, lograron la detención de dos hombres de 40 y 42 años acusados de delitos contra la propiedad.

El operativo se inició tras la denuncia de un vecino del barrio Provipo, quien informó el robo de una consola de videojuego y una cortadora de pasto desde su domicilio.

Como resultado de las tareas investigativas, la Policía recuperó ambos elementos y puso a disposición de la Justicia a los sospechosos.

Intervino en la causa la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.