Catamarca: Ingirieron varias cápsulas de cocaína y al resto lo pusieron en medias

Efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca” de Gendarmería Nacional detuvieron a dos ciudadanas bolivianas que viajaban en un ómnibus desde La Quiaca (Jujuy) hacia Mendoza, transportando 215 cápsulas con cocaína, tanto ingeridas como ocultas en medias.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de El Portezuelo, donde los gendarmes advirtieron que las pasajeras no contaban con constancias de ingreso legal al país. Durante la inspección, hallaron 42 cápsulas con 528 gramos del estupefaciente escondidas en medias al costado de sus asientos.

Las mujeres fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista, donde estudios médicos confirmaron que llevaban más cápsulas en su organismo. Tras la evacuación completa, se contabilizó un total de 215 cápsulas con un peso de 2 kilos 44 gramos de cocaína.

Intervino el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, que dispusieron la detención de ambas y la notificación a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia.