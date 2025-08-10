Otra derrota más como visitante: El Santo perdió por la mínima ante Gimnasia de Chivilcoy

Juventud Antoniana sufrió una ajustada derrota por 1 a 0 en su visita a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en un encuentro disputado en el Estadio José María Paz. En el marco de una nueva fecha del Torneo Federal A, el conjunto salteño no logró encontrar los caminos para quebrar a su rival y se volvió con las manos vacías, en un partido que se definió por detalles.

El desarrollo del juego fue muy trabado y parejo, con ambos equipos mostrando más solidez defensiva que claridad en ataque. La jugada que definió el partido llegó en el segundo tiempo, cuando el equipo local aprovechó una de las pocas oportunidades claras para convertir el único gol del encuentro. A pesar de los intentos, el Santo no pudo generar peligro suficiente para alcanzar el empate.

Con esta derrota, el conjutno salteño deberá trabajar durante la semana para corregir los aspectos ofensivos del equipo y recuperar la contundencia. El cuerpo técnico buscará variantes para los próximos compromisos, con el objetivo de volver a la senda de la victoria y no perder terreno en la lucha por la clasificación.

En cuanto a su posición en la tabla del Torneo Federal A, la ubicación de Juventud Antoniana presenta algunas variaciones según la fuente consultada. Sitios como Flashscoreusa y Tribuna lo posicionan en el 5.º lugar, mientras que Soccerway lo ubica en la 4.ª posición. Por otro lado, Flashscore lo sitúa en el 7.º puesto. Esta disparidad muestra una zona muy competitiva en la tabla.



El próximo desafío será fundamental para las aspiraciones del "Santo", que necesitará hacerse fuerte de local para recuperarse de este traspié y seguir en la pelea por los puestos de vanguardia. El apoyo de su gente será clave para levantar el ánimo del plantel y conseguir tres puntos que le permitan seguir soñando con el ascenso.