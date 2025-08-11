Frío al amanecer, calorcito a la tarde: así será el lunes en Salta

Salta amaneció este lunes con apenas 2°C y un cielo completamente despejado, pero el sol promete llevar la temperatura hasta unos agradables 20°C durante la tarde.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias y el viento soplará suave, con ráfagas que no superarán los 22 km/h.

La humedad se mantiene alta, en un 94%, y la presión atmosférica ronda los 882,6 hPa, mientras la visibilidad es óptima, alcanzando los 15 kilómetros.

Para el resto de la semana, el tiempo seguirá sin lluvias, aunque con cambios en las temperaturas: el martes se espera una máxima de 23°C, mientras que entre el jueves y el sábado el termómetro bajará, con máximas entre 14°C y 18°C. El domingo, en cambio, volverá el calorcito con picos de 23°C.

El sol saldrá a las 07:52 y se pondrá a las 19:02, en una jornada que marca el inicio de una semana variada pero mayormente estable en el clima salteño.