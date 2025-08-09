Piedrazos y destrozos: Filman grave pelea entre grupos de jóvenes en Orán

Policiales09/08/2025
robo pelea

Vecinos del pasaje San Lorenzo atraviesan momentos de preocupación y enojo tras un violento enfrentamiento entre grupos de jóvenes registrado durante la madrugada de este sábado.

Según se observa en un video captado por testigos, los involucrados se arrojaron piedras y otros objetos contundentes, provocando daños materiales en al menos dos vehículos, que quedaron con vidrios rotos y abolladuras.

Pese a los reiterados llamados al sistema de emergencias 911, los vecinos aseguran que la policía arribó al lugar aproximadamente media hora después del incidente. No se registraron detenciones, lo que generó malestar entre los residentes, quienes demandan mayor presencia policial y medidas para prevenir este tipo de hechos.

El episodio se suma a una serie de situaciones de violencia callejera que preocupan a la comunidad, especialmente durante la noche y madrugada, cuando la vigilancia se reduce y aumentan los conflictos entre grupos juveniles.

