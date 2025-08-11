Textiles locales contra importaciones: “Es una competencia desleal”

La creciente llegada de prendas terminadas desde China sigue generando alarma en el sector textil argentino. La Cámara Argentina de la Moda se sumó al reclamo de diseñadores y marcas independientes que, en distintas provincias, advierten que la apertura de importaciones está afectando de manera directa a la producción nacional. En Salta, fabricantes locales comparten esa preocupación y señalan que la competencia es desigual.

InformateSalta dialogó con Nancy, de “Los hilos de Juanita”, para conocer la realidad desde una bajada local:

“Nosotros los nacionales no podemos competir con el precio de las importaciones. Tal vez a nivel nacional, si hablo por una cooperativa textil, podemos competir con respecto a la materia prima o a los insumos”, explicó.

“Supongo que también por este tema, la mayoría estuvo desde marzo más o menos hasta ahora, en una meseta”, agregó.

Para Nancy, el problema es estructural: “Es una competencia desleal, yo creo que no se miró bien el tema cuando se decidió abrir las importaciones. Nosotros nos dedicamos a hacer los uniformes del instituto Carrillo, que tiene carrera sanitaria acá en la provincia de Salta, y somos proveedores oficiales de esa institución. Nosotros trabajamos con una tela que ya está homologada por la institución, que es la mejor del país porque tiene que ser para las carreras sanitarias, y a la calidad hay un precio razonable”.

La fabricante destacó que el vínculo con sus clientes se basa en la confianza y la calidad del trabajo: “El compromiso que le ponemos a esos nuevos clientes nos llegan por comentarios de los clientes que teníamos anteriormente. Así llegamos a los nuevos clientes, porque una cosa es ver una foto linda, como vemos en Shein o Temu, y otra cosa es cuando te llega eso que pediste y no es como vos pensabas”, concluyó.