Paro masivo en la UNSa: "De 78 aulas, solo 8 tienen clases, es histórico"

Finalmente inició este lunes el paro de las Universidades Nacionales de todo el país con un acatamiento altísimo.

Diego Maita, secretario General de ADIUNSA, confirmó "Son 57 universidades que tenemos en el sistema universitario, hay un esquema fraccionado, somos 6 Federaciones Docentes, pero las 2 mayoritarias, la Conadu y Conadu Histórica, estamos de paro toda la semana. Concentramos el 80% de los docentes de todo el país".

Maita, quien días atrás dialogó con InformateSalta, explicó la situación que viven tanto los docentes, no docentes y el alumnado con falta de infarestructura como también de inversión. "Es un paro masivo, en todas las provincias, lo cual nos da una gran fortaleza, tanto para nuestras reinvindicaciones sectoriales y salariales, como para seguir luchando para que la Ley de Financiamiento Universitario que tuvo media sanción la semana pasada finalmente se apruebe en el recinto y para también darle un mensaje a los legisladores, de que cuando Milei vete, que es lo que prometió, puedan y se animen, a no sosterner el veto".

El profersor aseguró por Multivisión, respecto a UNSa y el acatamiento que: "Hicimos un relevamiento y de 78 aulas que tiene la UNSa solo 8 tiene clases, o sea que es un acatamineto de casi el 90%, es histórico par nosotros".