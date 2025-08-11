Se viene la Semifinal de la Copa Robótica Argentina en Salta

La Copa Robótica Argentina 2025 organizada por Educabot y en Salta por el Ministerio de Economía a través de la Subsecretaria de Economía del Conocimiento, junto al Ministerio de Educación, avanza hacia la semifinal.

La semifinal provincial se disputará el 18 de agosto a las 8 hs. en el Colegio Secundario N° 5050 en Vaqueros, La Caldera, con 22 equipos que se enfrentarán en partidos de 4 equipos en simultaneo, donde se definirá a los dos representantes de Salta para la final.

La final nacional se disputará el 26 y 27 de agosto en Neuquén, donde los 14 equipos finalistas de las 7 jurisdicciones volverán a competir en el desafío “Orbit Odyssey”, para definir así al Campeón Nacional 2025.

Esta Copa que transita etapas finales, promueve el aprendizaje activo, la innovación y la colaboración interdisciplinaria mediante desafíos en robótica, programación e inteligencia artificial con impacto social y cuenta con la participación de más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de Salta, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Rio Negro.