Juegos Panamericanos: Un salteño sumó una medalla de plata para Argentina

Deportes11/08/2025
En Paraguay se llevan a cabo los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con la participación de más de 4000 atletas que abren la puerta a la clasificación a los Juegos Panamericanos de 2027.

Allí, el salteño Nicolás Reynoso de Rosario de la Frontera se quedó con la medalla plateada en Mountain Bike. 

El rosarino hizo un tiempo de 1h17m42s, quedando a 49 segundos del ganador de la medalla de oro. Así se quedó con el segundo lugar en la prueba masculina de cross country de mountain bike en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El joven se consagró campeón argentino de la especialidad en San Luis semanas antes de estos Juegos, y en 2022 ya había logrado el título nacional de mountain bike. En 2021 hizo historia como el primer salteño campeón argentino en la categoría junior, y en septiembre de ese año representó al país en el Mundial de Francia, donde fue el mejor latinoamericano clasificado (puesto 23).

