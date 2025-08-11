El Turco García anunció que será candidato a diputado nacional: “Salimos a la cancha”

El ex futbolista de Racing acompañará a Daniel Amoroso y será tercero en la lista del partido de la Ciudad de Buenos Aires

Mientras se destaca en las redes sociales con su programa en YouTube llamado Lo del Turco, Claudio Omar García sorprendió al anunciar que incursionará en el mundo de la política de la mano de Daniel Amoroso. El histórico futbolista de la selección argentina y Racing Club acompañará al ex legislador e integrará la lista de cara a las próximas elecciones con el Partido Integrar. El ex jugador será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

“La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”, destacó Daniel Amoroso en el lanzamiento de la campaña junto al futbolista. El anuncio estuvo acompañado por un video en el que ambos visitaron un club de barrio. “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!”, replicó el Turco García en sus redes sociales personales.

En dicho video, el exfutbolista de Huracán y Vélez Sársfield explicó sus motivos por los que incursionó en la política e integró la lista con Amoroso. “Primero, porque lo conozco a Daniel Amoroso hace 40 años. Sé con la persona que estoy. Si no, no me hubiera metido”, explicó el hombre de 61 años.

Así las cosas, el Turco García será candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del próximo 26 de octubre. El ex Racing será tercero en la lista de CABA del Partido Integrar, liderado por Daniel Amoroso, ex legislador porteño (estuvo en el PRO y con Francisco De Nárvaez entre 2005 y 2013) y ex titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

Hace algunos años, en febrero de 2021, el Turco García ya había dejado entrever sus ganas de volver a incursionar en la política después de largos años. Cabe recordar que el futbolista integró la lista del Partido de la Esperanza Porteña en las elecciones legislativas de 2005, que fue encabezada por Zulma Faiad, aunque sin mucho éxito: obtuvo menos del 1% de los votos.

En una participación con el programa de televisión Polémica en el Bar, recordó este momento en el que formó parte de la lista de cara a las elecciones. “Zulma estuvo conmigo en una lista, yo estaba último, número 28. No nos votó nadie, dos votos tuvimos. La lista verde era, la de lechuguita, en serio”, expresó mientras toda la mesa se reía. Tentado, Mariano Iúdica le confesó: “No sabía que habías estado”. A lo que el exfutbolista respondió: “Sí, buscame: 28 me pusieron. ¡Casi me caigo de la lista! Te juro”. Y luego agregó divertido: “¡Qué te vas a acordar si ni yo me acordaba!”.

Cabe destacar que no es el único jugador de fútbol que formará parte de un partido político en las elecciones venideras. Carlos “El Loco” Enrique, exfutbolista de Lanús, anunció su postulación como tercer candidato a concejal en la lista de Somos Buenos Aires para el Concejo Deliberante de su ciudad natal.

Enrique, de 61 años, atribuyó su decisión a la oportunidad brindada por Emiliano Bursese, actual concejal radical y primer candidato de la lista, a quien describió como “un tipo honesto y muy hábil”. El exjugador expresó: “Bueno, llegó el momento de salir a la cancha. Le voy a dar con tanto amor como le di en el fútbol”.

Desde hace varios años, Enrique se desempeña en el programa Tribuna Segura, dependiente del Ministerio de Seguridad nacional, encargado de controlar el acceso a los estadios y restringir la entrada a hinchas con derecho de admisión. Recordó que ingresó a este dispositivo hace 18 años junto a Javier Castrilli, destacando su experiencia en proyectos con jóvenes en colegios y clubes de barrio.

“Entré con Javier Castrilli hace 18 años, le gustó que yo caminé la calle, mis proyectos con la juventud en los colegios y los clubes de barrio y ahora me decidí gracias a la oportunidad que me dio Bursese, que es un tipo honesto y muy hábil”, le comentó el Loco a Infobae.